قبل حفلها الغنائي.. فيديو يرصد رحلة هيفاء وهبي من الطائرة إلى الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وصلت الفنانة هيفاء وهبي، منذ قليل، للرياض، استعدادا لإحياء حفلها الغنائي المقرر اقامته غدا الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض.

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم".

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، أعلن في وقت سابق عن موعد حفل الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي في السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

بينما طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا فيديو كليب أغنية "ولد"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".