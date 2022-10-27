تعرف على شروط حضور الجمهور لحفل أنغام بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلا غنائيا في الكويت يوم 25 نوفمبر المقبل، على مسرح أرينا.

ونشرت أنغام، بوستر الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمهوري الحبيب في الكويت الحبيبة لقائنا يتجدد يوم 25 نوفمبر على مسرح أرينا الكويت.. التذاكر متاحة الآن".

وحددت الجهة المنظمة لحفل أنغام في الكويت، شروطا لحضور الجمهور الحفل، وجاءت كالتالي: "السماح فقط للأعمار من 10 أعوام فما فوق بدخول الفعالية"، "لا يسمح بدخول أي زائر دون ال 16 عامًا إلا بصحبة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا"، "لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو"، "لا يسمح بدخول الحقائب التي يزيد حجمها عن 30 × 30 × 15 سم إلى القاعة"، "على الزائرين الالتزام بالجلوس دائما أثناء العرض"، "عدم السماح بالوقوف أو الرقص".

على جانب آخر، تم تأجيل حفل أنغام بمسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، حيث كان من المقرر إقامته يوم 11 نوفمبر ليتم تأجيله إلى 2 ديسمبر المقبل.

وكانت أنغام، روجت لهذا الحفل قبل تأجيله، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، إذ شاركت بوستر حفلها، وعلقت عليه، قائلة: "مستنياكم يوم ١١/١١ في مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي التجمع الخامس، التذاكر متاحة الآن من خلال تيكتس مارشيه".