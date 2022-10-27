مي سليم: “بقالي شهر تعبانة جدا”

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة مي سليم عن تعرضها لوعة صحية عانت منها لمدة شهر، مشيرة إلى أن وضعها قد تحسن في الوقت الحالي .
كتبت مي سليم في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالي شهر تعبانة جداً، الحمد لله بقيت كويسة بس اكتشفت إن الواحد ضعيف جداً، وأن الدنيا دي ولا حاجة خالص” .
تابعت موجهة نصائح إلى الجمهور قائلة: “وإنك لازم تحمد ربنا على الصحة وعلى كل حاجة عندك .. مفيش حاجة تستاهل خالص إنك تتعب نفسك عليها، قول الحمد لله على كل حال” .
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