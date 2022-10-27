يسرا تكشف سبب غيابها عن جنازة فريد الديب

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - نعت الفنانة يسرا وفاة المحامي فريد الديب الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز ال 79 عاما بعد صراع مع المرض .

نشرت يسرا صورة للفقيد عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة المحامي الكبير العظيم فريد الديب” .

تابعت: “فقدنا قيمة عظيمة .. تغمّده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان” .

أضافت يسرا كاشفة عن سبب عدم تواجدها بجنازة فريد الديب: “اعتذار واجب عن عدم حضوري الجنازة لتواجدي خارج البلاد” .