كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - نعت الفنانة يسرا وفاة المحامي فريد الديب الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز ال 79 عاما بعد صراع مع المرض .
نشرت يسرا صورة للفقيد عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة المحامي الكبير العظيم فريد الديب” .
تابعت: “فقدنا قيمة عظيمة .. تغمّده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان” .
أضافت يسرا كاشفة عن سبب عدم تواجدها بجنازة فريد الديب: “اعتذار واجب عن عدم حضوري الجنازة لتواجدي خارج البلاد” .
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تكشف سبب غيابها عن جنازة فريد الديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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