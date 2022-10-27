شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى وجوليا روبرتس يتخطا حاجز الـ 100مليون دولار بـTicket To Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم جورج كلوني وجوليا روبرتس إيردات عالية على مستوي العالم مؤخراً، بعدما نجح في تخطي حاجز الـ 100 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وذلك عقب طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية ليحقق إيرادات 20 مليون فيها، إضافهم لنجاحه في البلدان الأخرى.

فيلم Ticket To Paradise وصل حالياً بحسب المواقع العالمية إلى 102 مليون دولار بالتحديد، وهو الرقم المعرض للزيادة، وبالتالى تنجح ثنائية جورج وجوليا روبرتس فى كسب الرهان من جديد.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.