شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف النقاب عن أول بطلة plus-size فى فيلم روائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت ديزنى أول بطلة plus-size عاطفية ومحبوبة لفيلم روائى، فطوال تاريخ الشركة على مدار 85 عامًا فى صناعة الأفلام لم تظهر الشخصيات ذات الوزن الزائد إلا فى أدوار الشر أو الإضافات، وحسب التقرير الذى نشره موقع ديلى ميل أشاد المشجعون بالتغيير.



بطلة بوزن زائد لأفلام ديزني

الفيلم الذى يحمل عنوان Reflect، يتبع قصة راقصة باليه شابة ذات وزن زائد تكافح التنمر، وتتغلب على الشك والخوف من خلال توجيه قوتها الداخلية لتحقق احلامها.

والفيلم من إخراج هيلاري برادفيلد ، وهو جزء من سلسلة Short Circuit، وهي سلسلة من الأفلام التجريبية القصيرة.

وأثار فيلم الرسوم المتحركة دموع المعجبين، حيث عبرت أحد المشاهدين عن رغبتها في أن يكون الفيلم قد تم تصويره عندما كانت طفلة.

جدير بالذكر أن فيلم ديزني الجديد The Little Mermaid تعرض إلى حملة عنصرية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ظهور بطلة الفيلم المغنية هالى بيلي، من أصحاب البشرة السمراء، وهي بشخصية حورية البحر الصغيرة، حيث تعرضت لبعض الانتقادات العنصرية.

وسرعان ما حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير، على تقديم الدعم لبطلة الفيلم التي تعرضت لحملة عنصرية، وكان من ضمن هؤلاء النجم العالمي تريفور نوح، الذى انتقد تلك الظاهرة، قائلاً "حقًا، أيها الناس، نحن نفعل هذا مرة أخرى؟".

وقال نوح في برنامج "ذا ديلي شو" إن اتهامات عدم وجود تشابه بين بيلي والشخصية الخيالية زائفة، حيث إن لديهما بعض التشابه بعد إضافة بعض المحسانات في الذيل والشعر الأحمر.

وأضاف نوح قائلاً "يشعر مجموعة من العنصريين على الإنترنت بالضيق لأن شخصية خيالية يلعبها شخص أسود، هذا سخيف جدا"، وتابع نوح "وبصراحة ، أنا لا أعرف ما هو الهدف من ذلك، أنتم تدركون أن نيمو كان أسود أيضًا، أليس كذلك؟ نعم! كان الفيلم كله يدور حول سمكة لا يمكنها العثور على والده".

واختتم نوح حديثة عن " The Little Mermaid " قائلاً "أتمنى ألا تلقي هذه الفضيحة بظلالها على بقية الفيلم، فهو قصة جميلة عن امرأة شابة غيرت هويتها الأساسية لإرضاء الرجل. دعونا لا ننسى ذلك ، أيها الناس "، الفيلم من أخراج روب مارشال، وبطولة بيلي أمام ديفد ديجز ، وجاكوب تريمبلاي ، وأوكوافينا ، وجونا هاور كينج ، وخافيير بارديم ، وميليسا مكارثي، يبدأ الفيلم في 26 مايو 2023 من ديزني.