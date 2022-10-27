شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Pamfir يحصد 5 جوائز من دائرة نقاد السينما الوطنية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال فيلم Pamfir للمخرج أدولف العسال على 5 جوائز خلال منافسته في الدورة الخامسة من دائرة نقاد السينما الوطنية الأوكرانيةKinokolo، وهم جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل عرض أول، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو لمخرجه الأوكراني دميترو سوكوليتكي، وجائزة أفضل ممثل للأوكراني أولكسندر ياتسنتيوك.

وتدور أحداث فيلم Pamfir حول رجل يدعى (بامفير) يحب عائلته بشده، ويعود إليهم بعد فترة غياب، ليكتشف أفعال ابنه الخاطئة التي تدفعه للعودة إلى ماضيه الإجرامي من أجل إصلاح ما أفسده الابن، ليسير في طريق محفوف بالمخاطر مع عواقب لا رجعة فيها.



Pamfir



ادولف العسال

ومن المقرر أن يشارك فيلم Pamfir في مسابقة أسبوع النقاد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحظي على عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي حيث نافس على جائزة الكاميرا الذهبية بقسم أسبوع المخرجين، وفاز بجائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان باليش السينمائي، بجانب مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان أثينا السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة أفضل فيلم، ومهرجان سينتاجو السينمائي الدولي، مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان هامبورغ، ومهرجان ريندانس السينمائي.

ومؤخرًا شارك أدولف العسال بالفيلم الروائي الطويل شرف والفيلم القصير ذاكرة ممتلئة، وذلك في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، وكان الأخير قد شارك في أكثر من 70 مهرجان سينمائية، بينما وصل فيلمه سوّاح إلى 34 جائزة دولية خلال مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي دولي، كما وتصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه، وتدور أحداث الفيلم في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولة الفيلم النجم المصري كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج ادولف العسال.