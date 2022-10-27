فتاة أجنبية نسخة طبق الأصل من محمد رمضان! لن تستطيع التفريق بينهما والجمهور: يخلق من الشبه أربعين!!

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - تداول عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لما يعتقد إنها شبيهة النجم المصري محمد رمضان.

وأثارت الصورة المتداولة من صفحة Dior التي تعد واحدة من أشهر الماركات العالمية، جدلا بين متابعي النجم محمد رمضان.

شبيهة محمد رمضان:

وكان من ضمن تعليقات متابعي مواقع التواصل على الصورة ، قول شخص: «نسخة طبق الأصل»، وإضافة أخرى: «سبحان الله»، ومتابعة ثالث: «فيها شبه من محمد رمضان ونجمة شابة مشهورة كمان».

وظهر من التعليق المصحوب بالصورة المتداولة لما تعتقد أنها شبيهة الفنان محمد رمضان، أنها تعود إلى العام 2020 ضمن إعلان عن الأحذية والحقائب اليدوية وإبداعات المجوهرات من مجموعة ربيع وصيف 2020.

محمد رمضان: “دبلتي أربعة ومش هتجوز تاني”

من ناحية أخرى، قال الفنان محمد رمضان إنه لن يتزوج على زوجته امرأة آخرى، وأنه يرتدي أربع “دبل” في يده مشيرًا أنها بأربعة سيدات.

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في قناة صوت بيروت، مع الاعلامية دانا فاخوري: “اتجوزت مرتين في حياتي، ودبلتي شكلها عبارة عن 4 دبل ملزوقين في بعض يعني مراتي بـ4 ستات دا قصدي ومش هكرر التجربة مستحيل”.

محمد رمضان يلبي دعوة عشاء رجل أعمال لبناني مقابل هذا المبلغ الضخم

كشفت معلومات خاصة، أن الفنان المصري محمد رمضان لبى دعوة عشاء رجل أعمال في لبنان مقابل حصوله 40 ألف دولار أميركي، وذلك بعد التفاوض مع شقيقه من قبل أحد العاملين في مجال وكالات عرض الازياء، وتوصلا إلى حل يرضي الطرفين.

وأفادت المعلومات أن محمد رمضان حضر العشاء فعلاً بعد أن حصل على المبلغ، وأمضى ما يقارب الساعة الواحدة مع المدعوين، قبل ان يغادر المكان، حاملاً هدية عبارة عن ساعة يد فاخرة من ماركة عالمية، والمبلغ المالي المشار إليه.

محمد رمضان يشارك في رمضان القادم بـ “مسلسل العمدة”

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه سوف يقدم شخصيتين في “مسلسل العمدة” الذي يقوم ببطولته للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد شخصية العمدة “جعفر” ووالده أيضًا.

وأضاف المصدر أن جعفر سوف يتزوج من أربع سيدات ضمن أحداث المسلسل الذي بدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع المصدر أن هناك طريقة عمل يتبعها رمضان و المخرج محمد سامي كي يضمنا نجاح المسلسل، فبعد كتابة حلقات المسلسل كاملة، يجتمع الاثنين داخل مكتب رمضان بمنطقة المهندسين ويتناقشان في كل مشهد على حدة، ويقومان ببعض التغييرات الخاصة بالمشاهد والجمل الحوارية، ويضيفان بعض المصطلحات الرنانة التي تلفت انتباه الجمهور، بجانب إضافة مشاهد وأحداث تجذب الجمهور، مثلما فعل الاثنين في مسلسل “الأسطورة” بمشهد مقتل رفاعي الدسوقي ومشهد الطفلة التي تركها فتحي البرنس “أحمد زاهر” في مسلسل “البرنس” والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وصور المخرج محمد سامى عدد من المشاهد فى العاصمة اللنبانية بيروت لمدة اسبوع، وجمعت المشاهد كلا من بطل العمل محمد رمضان والفنانة زينة وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بـ مسلسل المشوار، أشرف على إخراجه المخرج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: ندا موسى، أحمد صفوت، وغادة طلعت.

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