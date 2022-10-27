خمنوا من هو هذا الطفل الذي كبر ليصبح أحد أوسم وأشهر نجوم الفن؛ عُرِف بأدواره القوية ووالده مخرج كبير؟

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات النشطة علي السوشيال ميديا صورة لطفل صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان شهير، حيث ظهر خلال تلك الصـورة في سنوات عمره الأولي، وتفاعل جمهوره ومحبيه مع تلك الصورة بشكلٍ كبير.

أنه الفنان “أحمد السقا” الذي أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة نادرة من طفولته وكان عمره لا يتعدى الخمس سنوات. ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحه تتغيرت كثيرًا بمرور الزمن.

يُشار أن تلك الصورة تم عرضها في وقت سابق أثناء استضافة الفنان المصري خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، وعرضت إسعاد فيديو ظهر فيه السقا مع والديه وكذلك مع مجموعة من نجوم الزمن الجميل .

وتحدث السقا خلال حلقته مع إسعاد يونس عن بداياته الفنية وعن عائلته، فوالده هو المخرج صلاح السقا الذي قدم العديد من الأعمال علي مسرح العرائس، ومن أشهر هذه الأعمال التي يعشقها جمهوره “أوبريت الليلة الكبيرة”.

نشأة أحمد السقا

وُلد الفنان المصري أحمد السقـا في مدينة القاهرة، مصر في (1 مارس عام 1973)، درس في الأكاديمية العربية للفنون، بدأ انطلاقته الفنية إثر تزكية من الكاتب أسامة أنور عكاشة، حيث قام بدور رئيسي في مسلسل “النوة”، ليؤكد بعد ذلك انطلاقته الفنّية عبر العديد من الأفلام والمسرحيات.

مشواره الفني:

في عام 1995 بدأ السقا مشواره السينمائي الحقيقي، حيث تألق في أفلام (صعيدي في الجامعة الأمريكية) و(همام في أمستردام)، لينال أول بطولة في حياته بفيلم (شورت وفانلة وكاب)، ويبدأ مشوارًا طويلًا قام فيه ببطولة عدد كبير من الأفلام. فاز عن فيلم (أفريكانو) بجائزة أحسن ممثل في مهرجان الأفلام الروائية عام 2002.

شارك الفنان احمد السقا في السنوات الأخيرة ببطولة أعمال نال بها نجاحًا لا مثيل له مثل (إبراهيم الأبيض، الديلر، هروب اضطراري) في السينما، بينما شارك في الدراما بأعمال (خطوط حمراء، ولد الغلابة، نسل الأغراب).

زوجة أحمد السقا و أبنائه:

يلقب أحمد السقـا بفارس السينما المصرية، مع ذلك، وحين التطرق إلى حياته الشخصية، يفضل السقا الانكفاء والإبقاء على تفاصيل حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء. فلا نعلم إلا اليسير عن حياته الشخصية، هو متزوج من السيدة مها الصغير، نجلة الكوافير المشهور محمد الصغير، لدى السقا ثلاثة أبناء هم، (ياسين ونادية وحمزة)، يُذكر أن إبنه ياسين السقا دخل مؤخرًا في مجال التمثيل، ويستعد حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنّية.

أحمد السقا يؤجل مسلسله وزن الريشة لما بعد شهر رمضان المقبل

وعلى الصعيد الفني، قرر النجم أحمد السقا تأجيل تصوير مسلسله الجديد “وزن الريشة” المكون من 8 حلقات، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، لاسيما وأنه تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهذا العمل ضخم ويحتاج إلى تفرغ تام وتحضيرات كبيرة، ومن المقرر أن يعلن السقا عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

مسلسل “وزن الريشة” تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، و يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي ملئ بالمفاجآت، وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة العمل وعلى رأسهم غادة عادل وشريف سلامة وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.

أحدث أعمال أحمد السقا:

وفى سياق آخر ينتظر أحمد السقا عرض “فيلم السرب” الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة لاسيما وأنه يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ويقدم عدد من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في هذه الملحمة الاستثنائية، ويشارك في بطولته دياب، نيللي كريم، شريف منير، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

يُشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخرًا في السينمات “فيلم العنكبوت“، والذي يشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وقدم السقا في رمضان الماضي، “مسلسل الاختيار – القرار” تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.

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