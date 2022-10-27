انسحاب محمد الغيطي من مقابلة على الهواء بسبب هذه الفنانة

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - انسحب الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي من لقاء تليفزيوني على الهواء بسبب مداخلة هاتفية للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي وذلك بعد انتقاد الأخيرة لمسلسله الجديد “الضاحك الباكي” .

حيث أبدى محمد الغيطي اعتراضه على هذه المداخلة في مقابلته لبرنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “القاهرة اليوم” وقال منفعلا: “من هذه الشخصية لتنتقد .. أنا هقوم أمشي، دي قالت علينا رمم في بوست” .

وتابع أثناء انسحابه من اللقاء: “دي أبوها تبرأ منها وهو عايش قدامي في مكتبه .. أنا رافض إنها تخش مداخلة .. سلام عليكم” .. ثم اضطر حسام المراغي مقدم البرنامج بعد ذلك إلى الخروج لفاصل إعلاني .

https://www.facebook.com/watch/?v=1324040388421417&t=60

وكانت عبير الشرقاوي قد وجهت انتقادات للمخرج محمد فاضل بعد ظهور الفنانة فردوس عبد الحميد في دور أم لطفل رضيع بمسلسل “الضاحك الباكي” الذي يجسد قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “محمد فاضل يستهزئ بالجمهور .. مطلع فردوس عبد الحميد السبعينية أم لطفل رضيع” .