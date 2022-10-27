إعلامي شهير يتلقى تهديدا بالضرب من حسام حبيب

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - كشف الإعلامي الكويتي طلال الفصام عن تلقيه تهديدا مباشرا من جانب الفنان حسام حبيب بسبب حديثه عن الفنانة شيرين عبد الوهاب واختفائها وما تعرضت له من جانب “حبيب” .

حيث أشار طلال الفصام في إحدى حلقات برنامجه في وقت سابق إلى أن شيرين عبد الوهاب كانت تعاني من سوء معاملة زوجها السابق حسام حبيب لها وفقا لما علم به من مصادر مقربة من الطرفين .

وهو الأمر الذي أزعج حسام حبيب فقام بإرسال رسالة نصية لطلال الفصام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” هدده من خلالها بالضرب والانتقام .