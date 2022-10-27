كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - تزامناً مع حلول عيد ميلادها الخمسين، أعدّت الفرقة الموسيقيّة الخاصّة بالفنانة اللبنانية إليسا مفاجأةً خاصة لها بهذه المناسبة. .
في التفاصيل، عزفت الفرقة الموسيقيّة أغنية “سنة حلوة يا جميل” لحظة وصول الفنانة اليسا الى التدريبات الخاصة بحفلها المقبل، وعلّق أعضاء الفرقة بعبارة “عيد سعيد يا مديرة، فرقتك تحبّك”.
بدورها، أعادت اليسا نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي، وأرفقته بالتعليق التالي: “أحبّكم جميعاً، شكراً لكم”.
كما حرص عدد من النجوم على تهنئة اليسا بمناسبة عيد ميلادها كان منهم الفنان اللبناني وائل كفوري الذي تمنى لها الاستمرار في النجاح والسعادة كذلك الفنانة السورية اصالة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجئة غير متوقعة لـ اليسا في عيد ميلادها الخمسين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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