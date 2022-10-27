شاهد.. هيفاء وهبي تعثرت وكادت ان تقع فور وصولها الى السعودية!

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - وصلت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي الى العاصمة السعودية الرياض لإحياء حفلها الفنّي الاول في المملكة العربيّة السعوديّة ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وذلك مساء غد الجمعة على مسرح “محمد عبده أرينا”.

وشارك الصحافي ايلي مرعب مجموعة من الفيديوهات، عبر حسابه على تويتر، ترصد لحظة مغادرة هيفاء وهبي من مطار بيروت ولحظة وصولها الى مطار الرياض.

في الفيديو الاول، تظهر هيفاء وهبي في مطار بيروت حيث عبرت عن حماسها للسفر الى السعودية مشيرة الى ان قلبها ينبض بقوة “بوم بوم”.

بينما ظهرت هيفاء وهبي في مقطع اخر وهي تشرب القهوة السعودية لحظة وصولها الى مطار الرياض.

وفي مشهد ثالث، ظهرت هيفاء وهبي وهي تتعثر لحظة خروجها من المطار وصعودها الى السيارة لتقول ضاحكة: “الحمدلله على سلامتي”.