كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - أعلنت الفنانة أمينة عن وفاة شقيقها أنور صباح اليوم الخميس .
كتبت أمينة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أخويا مات .. أخويا أنور مات .. الغلبان مات .. اللي في حاله مات” .
وأشارت أمينة من خلال خاصية الاستوري إلى أنه سيتم تشييع جنازة شقيقها ظهر اليوم، وسيتم دفنه في مدافن العامود بمحطة مصر في محافظة الإسكندرية .
وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم التعازي لأمينة في تعليقاتهم، جاء من بينهم: إيمان العاصي وراندا البحيري ووفاء عامر وجومانا مراد ونرمين ماهر وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع فنانة مصرية في شقيقها: “الغلبان اللي في حاله مات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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