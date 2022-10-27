الموت يفجع فنانة مصرية في شقيقها: “الغلبان اللي في حاله مات”

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - أعلنت الفنانة أمينة عن وفاة شقيقها أنور صباح اليوم الخميس .

كتبت أمينة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أخويا مات .. أخويا أنور مات .. الغلبان مات .. اللي في حاله مات” .

وأشارت أمينة من خلال خاصية الاستوري إلى أنه سيتم تشييع جنازة شقيقها ظهر اليوم، وسيتم دفنه في مدافن العامود بمحطة مصر في محافظة الإسكندرية .

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم التعازي لأمينة في تعليقاتهم، جاء من بينهم: إيمان العاصي وراندا البحيري ووفاء عامر وجومانا مراد ونرمين ماهر وغيرهم .