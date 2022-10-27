شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد الإعلامية إيمان عز الدين بالتجمع الخامس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الإعلامية إيمان عز الدين صلاة الجنازة على جثمان والدها، فى مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس بعد صلاة ظهر اليوم، بحضور أفراد عائلتها وعدد من أصدقائها، على أن يتم الدفن في مقابر القطامية.

وتقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة cbc إلى جانب كل من :منى عبد الغني، وهبة الأباصيري ومها الصغير والذى يذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضا يستضيف العديد من الضيوف.

ايمان عز الدين بدأت علاقتها بالإعلام منذ الصغر، حيث شاركت في العديد من أغاني الأطفال، وقدمت تجربة على التليفزيون المصري وعمرها 12 عاماً تقريباً استمرت فيه لمدة عامين ثم انشغلت بعد ذلك بالدراسة في المرحلة الثانوية، وعندما حصلت على مجموع مرتفع التحقت بكلية الهندسة تحقيقاً لرغبة أهلها على الرغم من أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام، خلال دراستها بالكلية سافرت إلى إيطاليا خريجة فنون جميلة كلية العمارة، وبعدها انطلقت في مجال تقديم البرامج.