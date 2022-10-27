شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم رانفير سينج في الدورة الـ 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود برنامج "حوار مع " إلى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، من خلال سلسلة من النقاشات المكثفة مع شخصيات متميزة من السينما العالمية، وهي محادثات غير رسمية مع مبدعين كبار يشاركون جمهورَ مهرجان مراكش رؤيتهم للسينما، والتي تستند إلى تجاربهم الرائعة، وتضم اللقاءات الممثل البريطاني المتميز جيريمي أيرونز، الممثلة والمخرجة الفرنسية الموهوبة والحيوية جولي ديلبي، المخرج الإيراني المتوج مرتين بجائزة الأوسكار أصغر فرهادي، المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، ثاني مخرجة تنال السعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان، نجم بوليوود رانفير سينج، الذي سيحظى بالتكريم من قبل المهرجان، المخرج والشاعر الأمريكي جيم جارموش، الممثلة الفرنسية المتألقة مارينا فويس.

كما يشارك المخرج السويدي الحائز على سعفتين ذهبيتين روبن أوستلوند، المخرج الفرنسي المتفرد ليوس كاراكس، والمؤلف الموسيقي الفرنسي اللبناني الحائز على جائزة الأوسكار جبريال يارد.

تتواجد السينما المصرية ومبدعيها بشكل مميز في الدورة المقبلة لـ أيام قرطاج السينمائية، والتي تنطلق يوم 29 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 5 نوفمبر المقبل، إذ تتنوع المشاركة المصرية ما بين أفلام بمسابقات مختلفة وتكريمات لرموز فنية وأيضًا تواجد صناع السينما ونقاد ضمن لجان التحكيم.

واختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية النجمة بشرى للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والتي يترأسها محمد عبد الرحمان التازي من المغرب، فيما يشارك الناقد كمال رمزي في لجنة تحكيم قرطاج أسبوع النقاد، ويترأسها سارج توبيانا من تونس

وأعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائي، تكريم المخرج داود عبد السيد، وعرض فيلميه "البحث عن سيد مرزوق" بطولة نور الشريف، و"مواطن ومخبر وحرامي" بطولة هند صبري وصلاح عبد الله وشعبان عبد الرحيم، لكن اعتذر صاحب فيلم "الكيت كات" عن عدم الحضور بسبب ظروفه الصحية.