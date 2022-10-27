موعد ومكان عزاء والد الملحن أكرم مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الملحن أكر مراد، وفاة والده صباح اليوم الخميس، بعد معاناته من أزمة صحية.

أكرم، أعلن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:"توفى إلى رحمة الله والدي الحاج مراد محمد طه بدير وانا لله وانا اليه راجعون ..صلاة الجنازة بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عقب صلاة الظهر ... والعزاء بالمقابر ... ولا عزاء للسيدات ... للظروف الصحية ... وشكرا الله سعيكم جميعا".

الملحن أكرم مراد، وضع ألحان أغاني فيلم "أنت عمري" من إخراج خالد يوسف، وبطولة نيللي كريم، وهاني سلامة، والفنان الراحل هشام سليم، ومنها "هي الحياة كده ليه"، غناء ريهام عبد الحكيم، ومحمد جمال، وكلمات الشاعرة كوثر مصطفى.

وتعاون اكرم،مع شقيقه الفنان كرم مراد، في عدة أغاني، منها "خبيز أمي"، من كلمات الشاعر أحمد بخيت، وشارك مع شقيقه بالغناء مع خالهم الفنان العالمي الراحل حمزة علاء الدين.