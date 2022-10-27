شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن القائمة القصيرة لمسابقة التأليف المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن القائمة القصيرة لمسابقة يسري الجندي للتأليف المسرحي والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الكاتب المصري إبراهيم الحسيني، والمخرج والمؤلف الفلسطيني غنام غنام، والكاتب العراقي علي عبدالنبي الزيدي

وتضمنت القائمة القصيرة لمسابقة النصوص الطويلة الآتي: من الجزائر نص "نيرفانا"، ومن العراق نص "سادل الحياة الطريف" ، أما من الكويت نص "ليالي الأندلس" ، ومن المغرب نص "ثورات مسروقة " ، ونص "أصحاب السبت" من سلطنة عمان، أما من مصر نص " الطائرة الورقية " ، ونص "سنووايت والكوميديانات السبعة " ، ونص" كرنفال القدر" ، ونص " الوشم " ، ونص " السبع العجاف " ، ونص" بانوبتيكون " ونص" وردة زرقاء " ، ونص "الموناليزا " ، ونص "يردن ان يعبرن " ، ونص " المنعطف" .

أما القائمة القصيرة للنصوص القصيرة فهي من الجزائر نص "جدب"، ومن العراق نص " دكة غسل الموتي ونص " ستون دقيقة " ، ومن المغرب نص " عودة كليوباترا" ، ومن سلطنة عمان نص " المغاصيب " ، ومن ليبيا نص " السيكوباتي " ، ومن مصر نص " لوحات الدكتور بهيج " ، ونص " خطوة للأمام خطوة للخلف " ، ونص " الذئب التائب " ، ونص " السيدة إيزيس" ، ونص " متاهة هليل" ، ونص " حالة " ، ونص " القلب الذهبي" ، ونص " كاتب وشخصية" ، ونص " لابد لأحدهم أن يسقط" ، ونص " مأساة بعيدة بالجوار " ، ونص " المدينة الوحيدة " ، ونص "من قتل الإله " ، ونص " انونيموس " ، ونص " عزاء " .

بينما القائمة القصيرة لنصوص المونودراما هي من الجزائر نص " صدمة إمرأة في الأربعين " ، ونص " رجما بالهرطقة " ، ونص " الرجل المهراس " ، ومن المغرب نص " جاري التكبير " ، ومن سوريا نص " أبدًا أجاهر بانهدامي " ، ومن ليبيا نص " آمال" ، ومن مصر نص "مسارات النور من الفناء إلي الخلود" ، ونص " ملعقة وحفنة أمل" ، ونص " راقص الفلامنكو " ، ونص " عطر" ،ونص " نيوءة " ، ونص " حنتور يوسف بك " ، ونص " وحياة قلبي وأفراحه" ، ونص " النقطة ألف وخمس " ، ونص " محتوي إلا ربع" ، ونص "باركنسون " .

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .