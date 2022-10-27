فن ومشاهير

"أخويا الغلبان مات".. وفاة شقيق الفنانة أمينة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة أمينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقها "أنور".

وكتبت أمينة: "أخويا مات، أخويا أنور مات، الغلبان مات، اللي في حاله مات".

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي شقيق أمينة، وكتبت الفنانة نرمين ماهر: "البقاء لله ربنا يصبركم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه".

بينما كتبت الفنانة وفاء عامر: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يصبركم يارب"، وكتبت الفنانة جومانا مراد: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة ويصبرك ويربط على قلبك".

وكتبت الفنانة إيمان العاصي: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، بينما كتبت الفنانة منة فضالي: "البقاء لله حبيبتي شدي حيلك ربنا يصبرك".

كما حرص نجوم آخرون على مواساتها من بينهم: محمد رجب، راندا البحيري، الإعلامية دعاء فاروق، إيناس عز الدين، نسمة عبدالعزيز.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا