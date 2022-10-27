"أخويا الغلبان مات".. وفاة شقيق الفنانة أمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة أمينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقها "أنور".

وكتبت أمينة: "أخويا مات، أخويا أنور مات، الغلبان مات، اللي في حاله مات".

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي شقيق أمينة، وكتبت الفنانة نرمين ماهر: "البقاء لله ربنا يصبركم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه".

بينما كتبت الفنانة وفاء عامر: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يصبركم يارب"، وكتبت الفنانة جومانا مراد: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة ويصبرك ويربط على قلبك".

وكتبت الفنانة إيمان العاصي: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، بينما كتبت الفنانة منة فضالي: "البقاء لله حبيبتي شدي حيلك ربنا يصبرك".

كما حرص نجوم آخرون على مواساتها من بينهم: محمد رجب، راندا البحيري، الإعلامية دعاء فاروق، إيناس عز الدين، نسمة عبدالعزيز.