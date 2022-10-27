هل تورط مصطفى كامل في شطب عضوية حمزة نمرة من نقابة الموسيقيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر المطرب حمزة نمرة، قوائم تريند موقع البحث جوجل، عقب كشفه عن حقيقة وجود مشكلة بينه وبين الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، قبل ساعات من استعداده لتقديم حفل غنائي في ساحة مركز المنارة، مساء اليوم الخميس.

نمرة، الذي أجرى أمس حوارا في راديو إنرجي، تحدث عن موقفه، وقال: "نقابة المهن الموسيقية بيتي ولازم أكون موجود فيه، ودفعت كل الاشتراكات المتأخرة لتجديد عضويتي".

وأضاف: "أصلا لا توجد مشكلة بيني وبين مصطفى كامل، وهو أستاذي وأقول له ألف مبروك على منصب النقيب، وإن شاء الله مسيرة حافلة بالتطوير، لأن العمل النقابي صعب ويلزمه قلب جامد".

حمزة، الذي يقدم أول حفل له في مصر مساء اليوم، بعد 7 سنوات غياب كان السبب في إشعال أزمة قوية بين الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، وفي التقرير التالي، نكشف تفاصيل ماحدث:

تحريض

عام 2015، أعلن منصور هندي "وكيل لجنة العمل"، عن صدور قرار بشطب عضوية المطرب، في 16 فبراير، بدعوى قيامه بالغناء في قنوات تقوم بأعمال تحريضية ضد الشعب ومؤسسات الدولة، وتم نشر القرار موقعا من سكرتير عام النقابة أحمد رمضان، بالإضافة إلى "رئيس لجنة العمل وقتها" الفنان مصطفى كامل.

تيارات متطرفة

عقب صدور القرار، أعلن الفنان مصطفى كامل، عدم مسئوليته عن صدوره، وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، علق على تأكيد سكرتير عام النقابة أحمد رمضان، بأن الشطب جاء بسبب انتماء "نمرة" لتيارات متطرفة، وقال: ''يقدم مستندات للمجلس، فهو فرد ضمن 12 عضوا إلى جانب النقيب، رئيس النقابة لا يملك أن يتخذ قرار دون اجتماع مع المجلس، فلا يجوز إلغاء إرادة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة''.

وأقسم كامل، بأنه لا يعرف إذا كان نمرة له توجهات سياسية متطرفة أم لا ''ومن يملك ضده أدلة أو أي مخالفات ارتكبها يتقدم بها للمجلس، ولو استحق الشطب يُشطب''، مشددا على أن أي شخص يُثبت عليه الإضرار بالأمن القومي وسياسة البلاد، لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وقد تجتمع معه النقابة وتحذره، وإذا تقرر منه الأمر يُشطب.

شطب

ومن جانبه عبر الفنان حمزة نمرة، عبر صفحته الرسمية على موقع ''فيسبوك''، على الأخبار التي أكدت شطبه من النقابة، مطمئنا جمهوره، بقوله ''بخصوص خبر شطبي من النقابة فإنه لم يتم إخطاري ولم تتصل بي النقابة في هذا الصدد، لذا مافيش منع ولا حاجة.. واشوفكم الحفلة الجاية''.

إدانة

في 24 فبراير، قام مجلس النقابة بإصدار بيانا جديدا، أكد فيه إلغاء شطب عضوية المطرب حمزة نمرة، وإدانة رئيس لجنة العمل، ووصفت قراره السابق بشطب العضوية بالفردي.

تصريح رسمي

وكيل نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبو اليزيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن موقف الحفل المقام مساء اليوم الخميس، وقال: "النقابة وصل بالفعل إليها طلب التصريح بإقامة الحفل، الذي يحيه المطرب حمزة نمرة في ساحة مركز المنارة".

وتابع: "تمت الموافقة على منح حمزة، تصريحا بالحفل، وتم إتخاذ الإجراءات المطلوبة، على أن يتم دراسة موقفه، وتوفيق أوضاعه في الفترة المقبلة".

أسعار التذاكر

ومن جهة أخرى، كشفت الشركة المنظمة لحفل حمزة نمرة، المقام في مركز المنارة ، مساء اليوم الخميس 27 أكتوبر، عن أسعار التذاكر وقسمت إلى 4 فئات، الأولى بسعر 2500 جنيه، والثانية بسعر 1500 جنيه، والثالثة بسعر 750 جنيها والأخيرة بسعر 350 جنيها.