"لو على الحب بحبك".. محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لزوجته قبل خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان محمد ثروت، عن خضوع زوجته الفنانة منى جمال، لعملية جراحية، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق ثروت: "بسم الله الرحمن الرحيم ، لو على الحب بحبك بس ماكنتش عارف إني متعلق بيكي للدرجة دي، لو على الخوف عليكي بخاف بس ماكنتش عارف إني ممكن أترعب انك دخله تعملي عملية".

وتابع: "ربنا يقومك بالسلامة يا منى عمري وتنوري بيتك وتفرحي عيالك، واكتشفت إن الراجل مننا ممكن يختلف مع مراته ويزعلون من بعض ويبقى مش طايق يكلم معها بس مايستحملش عليها شكة الدبوس أو حتى قرصة ناموسة".

واختتم حديثه قائلا: "نصيحة مني خدوا بالكم من حبايبكم، بحبك يا أم سليم ودهب".

الفنان محمد ثروت تزوج من الفنانة منى جمال منذ 7 سنوات، وقال ثروت إنهما ارتبطا بقصة حب قبل زواجهما لمدة 16 عاما.