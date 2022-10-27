رسالة ليلى علوي إلى شيرين عبد الوهاب: “بناتك على راسنا”

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الأزمة التي تمر بها الأخيرة في الوقت الحالي بعد إيداعها في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان .

كتبت ليلى علوي في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شيرين عبد الوهاب، قامة فنية وإسم مهم جدا في مجال الطرب” .

تابعت: “من أول معرفتي بيكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي لقلبك الطيب وللخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة، لكن دلوقتي حبك في قلوبنا بقى أكبر وبقيتى أغلى وأغلى” .

أضافت: “وحبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وترجعي أحسن كمان من الأول، أنا واثقة جدا من ده .. لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على راسنا وعيلتي هي عيلتك .. بنحبك أوي” .