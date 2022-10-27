محامي شيرين عبد الوهاب يحسم جدل سفرها إلى الخارج للعلاج

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - خرج المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بتصريحات له صحفية نفى من خلالها ما تردد مؤخرا حول سفر موكلته للعلاج في الخارج .
حيث أكد ياسر قنطوش قي تصريحاته على أن شيرين عبد الوهاب لا زالت تتواجد في مصر ومستمرة في تلقي علاجها بإحدى المستشفيات .
وعن الحالة الصحية لشيرين قال “قنطوش” أنها في تحسن مستمر، وهي بصحة جيدة في الوقت الحالي .
وكانت قد انتشرت في الساعات الماضية أخبارا عن سفر شيرين إلى ألمانيا برعاية الدولة للعلاج وفقا لما صرح به رجل الأعمال والبرلماني السابق فرج عامر .
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