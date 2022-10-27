صورة نادرة لوالدة الفنان حسام حبيب.. لن تصدقوا كيف كانت جميلة؛ نُسخة من نيللي كريم!

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - تردد اسم “والدة حسام حبيب” بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بعد أزمات نجلها مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حتى أن مجموعة كبيرة تعتقد أن والدة حسام حبيب لها دور كبير في طلاقه من شيرين، وقد يرغب الكثيرون في التعرف عليها

وكان نجلها حسام حبيب قد نشر -في وقت سابق- صورة واحدة لها عبر حسابه بـ “إنستجرام“، هنئها من خلالها بعيد ميلادها.

أثارت تلك الصورة أهتمام المتابعين، الذين أبدوا اندهاشهم من جمال والدة حسام، حيث بدت بملامح طفولية وبمظهر شبابي، كما أكدوا أنها تشبه إلي حد كبير الفنانة المصرية “نيللي كريم” .

من هي والدة حسام حبيب؟

والدة حسام حبيب هي إيمان عصام ، مصرية الأصل والجنسية سبق لها أن تزوجت من حسين حبيب وأنجبت ابنها حسام ، لكنها انفصلت عنه عندما كان حسام في العاشرة من عمره. جدير بالذكر أن إيمان عصام من الشخصيات التي نادرًا ما تظهر في الإعلام، فهي شخصية بعيدة عن الإعلام رغم شهرة نجلها حسام حبيب.

علاقة والدة حبيب بطلاق شيرين

أفادت العديد من وسائل الإعلام أن والدة حسام حبيب، إيمان عصام، لها يد في طلاقه من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لكن الأخيرة ذكرت أن والدة حسام حبيب كانت امرأة طيبة وعاملتها معاملة طيبة، وبعد الانفصال، لم تذكر أن والدة حسام حبيب كانت لها أي علاقة في طلاقه، لذا فإن هذا الخبر مشكوك فيه ولا صحة له.

حسام حبيب: ليا الشرف إني تربية ست

من ناحية أخرى، يخوض المطرب حسام حبيب حرب شرسه مع والده، دفعت الأخير لانتقاده بشكل علني بسبب تعامله مع شيرين عبد الوهاب وعائلتها.

كما أكد والد حسام حبيب أن ابنه “تربية ست” وأن “شيرين ليست كما يصفها” إبنه وذلك في مداخلة أجراها مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

من جهته، اختار حسام حبيب أن يرد على والده عبر حسابه على “إنستجرام” حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة: “أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ 100 راجل”.

وتابع حسام حبيب رده على والده بعد هجومه عليه قائلاً: “وتربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك”.

واختتم كلامه ورده غير المباشر على والده قائلاً: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتعد هذه الواقعة فصل جديد في ملف أزمة حسام حبيب ووالده، الذي اتهمه من قبل في تسجيل صوتي مسرب بالسعي للسيطرة على أموال شيرين عبد الوهاب، وظل يهاجمه كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تطور مفاجئ في بلاغ شيرين ضد والد حسام حبيب

وعلى صعيد آخر، أحالت الجهات المختصة يوم الإثنين الماضي الموافق 24 أكتوبر، البلاغات المقدمة من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد حسين حبيب، والد طليقها حسام حبيب إلى نيابة الشؤون المالية والاقتصادية.

وسبق أن قالت مصادر مسؤولة إن شيرين عبدالوهاب تنازلت عن بلاغاتها ضد طليقها، لكنها لم تتنازل عن البلاغات المقدمة ضد والده.

وكان حسام حبيب أثار الجدل مؤخرًا عبر ظهوره بإحدى الفضائيات، وتبريره لطلاقه من المطربة شيرين عبد الوهاب ، إذ قال: «اتصالحنا ورجعنا كأزواج، بس من غير الناس ما تعرف غير أهلي وأهلها، والطلاق بينا حصل بورق، والرجوع كان من غير ورق».

وتابع حسام حبيب: «شيرين حلقت شعرها قدامي علشان تجبرني أسيبها، ولما شفتها وقعت على ركبي من الصدمة».

يُذكر أن شيرين بأحد المستشفيات داخل مصر تتلقى العلاج اللازم، لمعاناتها من إدمان المخدرات- وفق أفراد أسرتها في تصريحات تلفزيونية

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