أحمد مجدي يعترف بتعاطي المخدرات على الهواء.. أول تعليق من والده النجم الشهير يكشف عن صدمته الكبرى – فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 27 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - فاجأ الفنان المصري أحمد مجدي، نجل المخرج مجدي أحمد علي، تفاصيل إدمانة للمخدرات خلال فترة من حياته وذلك للمرة الأولى على الهواء مباشرة، الأمر الذي فاجأ والده بشكل كبير.

وقال الفنان أحمد مجدي، في حلقة سابقة لـ “برنامج معكم”، مع الإعلاية منى الشاذلي، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه إدمان المخدرات في فترة من حياته، مضيفًا: “كنت بشرب مخدرات وصايع، بس لما شفت أمي وأبويا بيتألموا للدرجة دي، فقلت مش دا اللي أنا عايزه”.

وأكد الفنان الشاب أحمد مجدى، أن والده المخرج الكبير مجدى أحمد علي، هو بمثابة صديقه وليس والده فقط، كما أنه هو سنده وظهره فى هذه الحياة.

أول تعليق من مجدي أحمد علي تعاطي نجله المخدرات

وللمرة الأولى علق المخرج الكبير مجدي أحمد، خلال لقائه ببرنامج “العنيدة”، مع الإعلامية رقية محمود، والمذاع عبر فضائية “الشمس”، مؤكدًا أنه صـُدم من تصريحات نجله على الهواء وأمام الناس، موضحًا: كنت عارف إنه يتعـاطى مواد مخدرة في فترة المراهقة، والفلوس كانت بتنقص من جيبي، وعديت الموقف لأني عارف الفترة دي والضغـوط على الشباب في الوقت ده”.

أحمد مجدي مع والده المخرج الكبير مجدي أحمد علي

وأضاف: “تعاطـي أحمد ابني المخدرات ما أثرش فيَّ ولا حاجة، لأنه شاب، وطالمًا الموضوع مدخلش في الإدمان ومن باب الهزار، وكمان أنا كنت عارف هو مصاحب مين وإنه هيعدي المرحلة دي على خير، وإنه لازم يستكشف في الحياة”.

مجدي أحمد علي: “أنا ونجلي أصدقاء ونتبادل الآراء في الأعمال الفنية”

وتابع: “أحمد مجدي ابني عمره ما كان فاشل وفي 3 سنين الثانوي كان ناجح جدًّا وعمره ما رسب في أي مادة، وكان ممكن يدخل معهد السينما ولكن دخل حقوق عين شمس وقلت هياخدها في 10 سنين ومفيش سنة رسب في الكلية رغم صعوبة الدراسة”، مشيرًا إلى أن ابنه تحمل مسئولية إخواته البنات عندما كان يغادر هو والدتهم المنزل كان يهتم بهم ويرعاهم.

وعن علاقته بنجله الفنان أحمد مجدي، أشار “علي”، خلاله إلى أنهما أصدقاء، ويتبادلان الآراء في الأعمال الفنية، مضيفًا: “أنا باخد رأيه لأنه بيمثل جيل جديد محتاج أفهمه”، لافتًا إلى أنه يتفاجىء من رفض ابنه لبعض الأعمال المعروضة عليه، خاصة وأن الظروف المادية ليست في أفضل حال، ولكنه مُصر على تقديم أعمال معينة تحمل رسالة محددة.

من هو أحمد مجدي؟

ممثل ومخرج مصري. عاش في القاهرة، ودرس الفرنسية حتى المرحلة الثانوية، وكان محاط بنسيج ثقافي ومعرفي شكله والده وأصدقاءه من الفنانين والأدباء وغيرهم، وقرر أن يكون صانع أفلام وممثل، وكان هذا بعد أن رفض من الدراسة بمعهد السينما ببضعة سنوات، فإلتحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج منها عام 2007، وعلى الرغم من ذلك فلم يعمل بمجال المحاماة أبدًا، وإنضم قبل تخرجه إلى (فرقة الطمي) المسرحية المستقلة وشارك ممثل ومخرج مساعد في الكثير من العروض على مدار ثلاثة أعوام وأكثر.

أعماله:

شارك أحمد مجدي، في عدة أعمال فنية منها فيلم «عصافير النيل»، الذي كان من إخراج والده مجدي أحمد علي، وفيلم «ميكروفون»، ومسلسل «سر علني»، ومسلسل «نابوليون والمحروسة»، ومسلسل «الداعية» في يناير 2022 شارك المغنية التونسية أميمة طالب في أغنيتها المصورة «أنا شايفاك» من إخراج بتول عرفة.

في عام 2019 شارك أحمد مجدي في بطولة المسلسل الكوميدي ” الآنسة فرح ” و المسلسل نسخة مصرية من مسلسل أمريكي، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف و الفنانة أسماء ابو اليزيد و الفنان نبيل نور الدين و الفنانة هبهن عبد الغني و المطرب محمد الكيلاني و غيرهم العديد من الممثلين .

في عام 2020 م قام ببطولة مسلسل ”فرصة ثانية ” أيضا في الماراثون الرمضاني وشاركته البطولة النجمة ياسمين صبري والعديد من النجوم وقد جسد فيه دور “زياد” ذلك الشاب متعدد العلاقات الذي يفقد خطيبته بسبب تصرفاته و لكنه يندم بعد ذلك و يطلب منهلا فرصة ثانية وترفض و لكن بعد أن تعرضت لحادث وفقدت ذاكرتها فقدان مؤقت عاد مرة أخرى و أعطته فرصة أخرى وذلك في سياق درامي رومانسي .

زواج أحمد مجدي

تزوج أحمد مجدي من خارج الوسط الفني فقد عقد قرانه على نهى خطاب و ذلك في 21 يوليو عام 2018 م في حفل عائلي حضره بعض نجوم و مشاهير الفن , ثم في أغسطس من نفس العام 2018 م تزوج منها أيضا في حفل عائلي و حضر ذلك الحفل عدد من الأصدقاء المقربين و العائلة .

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