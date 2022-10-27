شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى في دورته الرابعة 2 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الرابعة لمهرجان أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، والتي تقام بقصر الأمير محمد علي، في الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2022 والذي تنطلق تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

وتشهد ليالي المهرجان عروض فنية لأشهر عروض الباليه العالمي وفقرات موسيقية وغنائية عالمية بمشاركة أهم الموسيقيين العالميين، كما يفتتح المهرجان أولى لياليه بأشهر عروض الباليه العالمية والتي تضم ثلاثة فصول من روميو وجولييت، تانجو، سبارتاكوس.

بالإضافة إلى الفاصل الثاني من العرض العالمي الأشهر بحيرة البجع بمشاركة باليه أوبرا والفريق الفرنسي القاهرة تدريب وإشراف الفنانة العالمية أرمينيا كامل، والعروض بطولة نخبة من أبرز نجوم الباليه بالأوبرا منهم هاني حسن، اوديت، كانيزنيا، زابيرجينا.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ باليه بحيرة البجع التي يعرض فيها بمكان مفتوح خارج المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وهي حديقه قصر المنيل.

وفي الليلة الثانية يلتقي عشاق الموسيقى والغناء الكلاسيكي مع أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الصاعد أحمد فراج، ومشاركة الفنانة العالمية فرح ديباني، والتي لفتت أنظار العالم مؤخرا بإحياءها حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر، وتعد أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس، وحازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، سبق وأن كرمها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

وبدعم من السفارة الإسبانية تقام الليلة الثالثة بمشاركة فريق الفلامنكو الإسباني "رينسينترو".

وتتوالى فقرات أيام وليالي المهرجان حتى تصل إلى الليلة الأخيرة التي يحييها الفنان العالمي رمزي يسي بمشاركة السبرانو العالمية جلا حديدي وذلك بالقاعة الذهبية داخل القصر، ويختتم بذلك مهرجان قصر المنيل فعالياته الكلاسيكية.

ويسعى المهرجان منذ إطلاق الدورة الأولى إلى الارتقاء بالذوق العام من خلال الموسيقى الكلاسيكية الراقية، حيث يعد المهرجان الأول من نوعه الذي يقدم هذا النوع من الموسيقى الفريدة المتميزة.