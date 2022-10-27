محمد عاطف عضو لجنة "فيبرسي" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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القاهرة - سامية سيد - يشارك الناقد والمبرمج السينمائي محمد عاطف في عضوية لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (فيبرسي) في دورة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، والذي تقام فعالياته من 13-22 نوفمبر.

قال عاطف " سعدت بترشيحي من قبل الاتحاد الدولي للنقاد (فيبرسي) للمشاركة في لجنة تحكيمه بدورة مهرجان القاهرة الرابعة والأربعين، وبترحيب الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان بهذا الترشيح، لا سيما وأن دورة مهرجان القاهرة لهذا العام محاطة بقدر كبير من التفاؤل والطموحات".

يعد محمد عاطف واحدا من أبرز مبرمجي المهرجانات السينمائية، إذ يشارك في برمجة عدة مهرجانات سينمائية بمصر وخارجها، منها مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وعضو لجنة اختيار مشاريع الأفلام المقدمة للحصول على منح التطوير وما بعد الإنتاج في

محمد عاطف عضو لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) في مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي"

يشارك الناقد والمبرمج السينمائي محمد عاطف في عضوية لجنة تحكيم الاتخاد الدولي للنقاد (فيبريسي) في دورة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، والذي تقام فعالياته من 13-22 نوفمبر.