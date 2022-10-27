شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لحفلها فى الكويت وتعلق: جمهوري الحبيب لقائنا يتجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت المطربة أنغام، لحفلها في دولة الكويت، وذلك من خلال حسابها علي موقع الانستجرام حيث نشرت أنغام، صورة البوستر، وعلقت عليها بـ " جمهوري الحبيب في الكويت الحبيبه لقائنا يتجدد يوم ٢٥ نوفمبر على مسرح ارينا الكويت ، التذاكر متاحة الآن ".



حفل انغام في الكويت

واصل برنامج أنغام، عرض الجزء الثانى من حوار المطربة اللبنانية نوال الزغبي في سهرة غنائية مميزة، وذلك في الأسبوع الثالث للبرنامج الذي تقدمه المطربة أنغام على قناة dmc.

خلال اللقاء كشفت نوال الزغبى، أنها كادت تعتذر عن تقديم أغنية "الناس العزاز" تتر مسلسل "لأعلى سعر" وذلك بسبب أنها تعاقدت على تقديم تتر مسلسل لبنانى فى نفس الوقت، اما عن سبب موافقتها بعد ذلك قالت: "مكنتش هغنى الناس العزاز، لأنى مضيت على تتر آخر فى لبنان، ولما سمعت الأغنية وافقت على الفور وقلت لعمرو مصطفى أنت مجرم، بعد طرح المسلسل كلمونى وقالولى الأغنية مكسرة الدنيا فى مصر".

كما تناول اللقاء كواليس أغنية "الليالى" للملحن محمد رحيم وأوضحت أنها كانت قد انتهت من الألبوم وتعاونت فيه مع النجم حميد الشاعرى، وقالت: حميد اتصل بى وقال لى هعرفك على ملحن جديد أول مرة يشتغل مع حد، قلت له أنا خلصت الألبوم خلاص ، لكنه أصر إنى اسمعه، وكان هو الملحن محمد رحيم وأول ما سمعت الأغنية ضمتها للألبوم على طول".