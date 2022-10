شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تطرح "I Drink Wine" وتخطط لدراسة الأدب الانجليزي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية البريطانية العالمية أديل اغنية مصور جدية، حيث فاجأت الجمهور بطرح كليبها الجديد "I Drink Wine"، وهو ثالث كليباتها الغنائية في ألبومها الأخير "30"، حيث طرحت في السابق كليب لأغنية "Easy on Me" وأغنية "Oh My God"، وكشفت أديل أن الكليب الثالث كان أول فيديو تصوره في الألبوم، ولكنها قررت طرحه مؤخراً.

وبالتزامن مع طرح الكليب كشفت أديل أنها ستأخذ استراحة من الموسيقى بعد إقامتها في لاس فيغاس حيث تخطط للحصول على شهادة في الأدب الإنجليزي.

وعلي جانب آخر تستعد المغنية أديل من أجل جدول حفلاتها المقبل في نوفمبر، وذلك بالسفر إلى لاس فيجاس للاطمئنان على إقامتها التي تأخرت لفترة طويلة هناك حسب تقارير المواقع الأجنبية، وذلك بعد تأكيد بدء حفلاتها في نوفمبر المقبل، حيث أكدت في بيان أنها عازمة على تلك الحفلات، وعدم إلغائها لأي ظرف مثلما حصل مع حفلاتها الأخيرة التي ألغتها بعد 24 ساعة فقط من الإعلان عنها في يوليو الماضى.

وهو الأمر الذى تسبب في أزمة لدي محبيها ممن راهنوا على تلك الحفلات، خاصة أنها حظيت بإقبال كبير وقتها، خلال 24 ساعة من فتح الإعلان عن الحجز.

ولكن الآن بحسب الديلي ميل فيبدو أن النجمة البالغة من العمر 34 عامًا مصممة على عدم خيبة أمل العملاء الذين يدفعون مرة أخرى خاصة بعدما شوهدت على متن الطائرة الخاصة التي تغادر إلى لوس أنجلوس.

من ناحية سبق وشاركت النجمة العالمية أديل – Adele، متابعيها وجمهورها بصورها مع جائزة الـ Emmys التي حصدتها للمرة الأولي في تاريخها الشهر الماضى، ونشرت صورها مع الجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالة شكر لكل من ساعدها في تحقيق تلك الجائزة.