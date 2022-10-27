شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان شقيق المطربة أمينة بمقابر العامود بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت الفنانة أمينة إلى الإسكندرية لتشيع جثمان شقيقها أنورالذى يدفن الآن بمقابر العامود بالإسكندرية الذى وافته المنية فجراليوم بعد إصابته بجلطة في القلب، كانت أمينة قد أعلنت عن وفاة شقيقها أنور، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت "أخويا مات.. اللى فى حاله مات.. الغلبان مات.. أخويا أنور مات" وبدى من منشورها مدى الحزن والصدمة التى تشعر بها جراء الوفاة.

وكانت قد طرحت المطربة أمينة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "كل سنة وأنت خاين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية

وتقول كلمات أغنية "كل سنة وأنت خاين"

كل سنة وانت خاين عقبال مليون سنة

كلك عيوب وبتجيب العيب عليا

فرحانة بيك وبهنيك وبعتالك هدية

قبلك أهو اتفضل ومتكسفشى إيديا نسي زمان لما وعد ولا الوعود كانت كلام

ومن غبائي أنا صدقت كدب في كدب دا مش غرام