شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق المطربة الشعبية أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة أمينة وفاة شقيقها أنور، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت "أخويا مات.. اللى فى حاله مات.. الغلبان مات.. أخويا أنور مات" وبدى من منشورها مدى الحزن والصدمة التى تشعر بها جراء الوفاة.



وفاة شقيق المطربة امينة

وكانت قد طرحت المطربة أمينة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "كل سنة وأنت خاين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.

وتقول كلمات أغنية "كل سنة وأنت خاين"

كل سنة وانت خاين عقبال مليون سنة

كلك عيوب وبتجيب العيب عليا

فرحانة بيك وبهنيك وبعتالك هدية

قبلك أهو اتفضل ومتكسفشى إيديا نسي زمان لما وعد ولا الوعود كانت كلام

ومن غبائي أنا صدقت كدب في كدب دا مش غرام

مقلتش ليه ان انت ناوى انك تصوم تالت أيام

مع السلامة باى باى وشد الباب وراك قبل ما تمشي

اعرف طول ما أنا بقفل بابى مباواربشي