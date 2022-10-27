إلهام شاهين تنشر صور من حفل 50 على العلاقات المصرية الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورا من الأمسية التي أقيمت احتفالا بمرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت إلهام شاهين: "أمسيه رائعة بأغاني أم كلثوم على ضفاف النيل بمناسبة مرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية، أهلا بإخواتنا من دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم الثاني مصر".

يذكر أن إلهام شاهين شاركت في مسلسل "بطلوع الروح" رمضان الماضي.

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.