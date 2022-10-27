شكرا لقرائتكم خبر عن "موعد على الغداء" يجمع بين محمد عبد الرحمن توتا وكريم فهمى فى 15حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن "توتا" لـ"الخليج 365"، إنه تتعاقد على مسلسل جدييد بعنوان مبدئى "موعد على الغداء"، ويتقاسم بطولته مع النجم كريم فهمى، ويتكون من 15 حلقة، مشيراً إلى أن العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج كريم العدل.

وأضاف "توتا" أنه من المقرر أن موعد على الغداء سيعرض في السباق الرمضانى المقبل، وهو من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق الأبطال الأيام المقبلة، موضحاً إن المسلسل سيتضمن عدد من ضيوف الشرف لم يتم الاستقرار عنهم حتى الآن .

يشار إلى أن محمد عبد الرحمن، عرض له مؤخراً في دور العرض فيلم "الدعوة عامة" الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وكان أخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أزمة منتصف العمر" ولم يعرض حتى الأن، تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.