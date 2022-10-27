شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختيار أبطال "مذكرات زوج" الأسبوع المقبل وتقديمه فى 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع مسلسل "مذكرات زوج" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، على تقديمه في 15 حلقة وعرضه في شهر رمضان المقبل 2023، والعمل يكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وتخرجه مريم أحمدى وتنتجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر بدء جلسات العمل الأسبوع المقبل من أجل ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة بجانب طارق لطفي.

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" في شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

أما المؤلف محمد سليمان عبد المالك فقدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "راجعين يا هوى" مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى أيضاً، والعمل قام ببطولته خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة.

وكان طارق لطفى قد تم تكريمه مؤخراً عن مسلسل "جزيرة غمام" من المركز الكاثوليكى، وأقينمت ندوة لصناع العمل، وأكد لطفى خلالها أن شخصية خلدون التى قدمها في المسلسل كانت تحديا بالنسبة له ورمزا للشر، واحتار كثيرا فى تجسيد الشخصية الصعبة، مشيراً إلى :"كنت خايف أتحدث مع الأشخاص في لوكيشن تصوير العمل بسبب عمق الشخصية"