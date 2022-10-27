ديانا حداد تجهز مفاجأة قوية لجمهورها بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحيي الفنانة اللبنانية ديانا حداد اليوم، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31.

وقررت "ديانا" أن يكون لقائها الأول بجمهور مهرجان الموسيقى مميز ولاينسى، وتجهز لهم مفاجأة كبيرة، وقالت في تصريحات صحفية: "متحمسة جدا للقاء هذا الجمهور الرائع وقد جهزت لهم مفاجأة قوية أتمنى أن تنال إعجابهم".

وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد رسالة قد وجهت رسالة دعم مؤثرة إلى الفنانة شيرين من خلال حسابها الرسمي على تويتر.

ونشرت "ديانا حداد صورة لها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وكتبت:"خلال الأيام الماضية… تابعت بحزن يلي عم بتمر فيه حبيبة قلبي شيرين، بتمنالك تصيري احسن لأنك أقوى من هالعارض وترجعي لمحبينك أفضل من أول.