شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبدالحميد عن الهجوم عليها : "ماحدث معي تنمر وليس نقد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد عن الانتقادات التي طالت ظهورها في أول حلقات مسلسل “الضاحك الباكي” الذي يتحدث عن الفنان نجيب الريحاني، من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وتأليف محمد الغيطي.

وقالت فردوس عبد الحميد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء، أنها كانت ترفض دورها في مسلسل "الضاحك الباكي.

واوضحت فردوس عبدالحميد "الفنانة فردوس عبد الحميد: عمري في حياتي ما قبلت دور مع محمد فاضل قبل قراءته جيدًا والاقتناع به".

وعن الانتقادات التى طالت فردوس عبد الحميد نظرًا حيث إن عمرها لا يناسب الدور، خاصة وأنها تقدم شخصية والدة نجيب الريحاني وعمره 10 سنوات، قائلة" ماحدث معي تنمر وليس نقد".

يذكر أن “الضاحك الباكي” يتناول إلى جانب حياة الريحاني حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل “الضاحك الباكي” من بطولة: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.