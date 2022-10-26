شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن: جمهوري متنوع.. وأحرص على تقديم الأغاني التراثية والعصرية أيضاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد محسن، إنه أحيانا لا يرى الجهور الذى يحضر مهرجان الموسيقى العربية على السوشيال ميديا، متابعا: عندما ادخل على السوشيال ميديا أجد تريندات.

وأضاف المطرب محمد محسن، خلال تصريحات لقناة الحياة، أن قناة الحياة اول سنة تذيع مهرجان الموسيقى العربية وهذا يعطى فرصة لمن لا يستطيع حضور المهرجان أن يشاهدنا بالتليفزيون، موضحا أن جمهور مهرجان الموسيقى العربية يبحثون عن هذا اللون من الموسيقى والكلمة الحلوة والألحان الجميلة.

وتابع المطرب محمد محسن: جمهوري متنوع وأحرص على تقديم الأغاني التراثية والعصرية أيضاً.

وقال المطرب محمد محسن: كنت بحفظ القرآن الكريم بكل القراءات وأغنية "ضي القمر" بداية مشروع للغناء بكل اللهجات العربية.