محمد محسن يتألق بأجمل أغانيه فى سابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - سامية سيد - بدأ المطرب محمد محسن حفله الغنائي في سابع أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، بأغنية "اسلمي يا مصر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبعدها قدم عددا كبيرا من أغانيه منها النسيان وزي اغاني زمان وضي القمر وفي قلبي مكان ومن زمان جدا، كما قدم أغاني من الزمن الجميل منها أهو ده اللي صار ومضناك وبلادي بلادي.

ووجه محمد محسن الشكر للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما وجه الشكر لدار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة.

وانطلق الخميس الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.