شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد: الغناء بمهرجان الموسيقى العربية مسئولية ولم أتحجب أو أعتزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة ديانا حداد ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، وتحدثت ديانا حداد عن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية لأول مرة.

فيما تحدثت ديانا حداد حول الفترة التي اعتزلت فيها السوشيال ميديا، حيث قالت إنها كانت في فترة إجازة لترتيب أوراقها لكنها لم تتحجب ولم تعتزل، وأن صورتها بالحجاب التي انتشرت وقتها وانتشر الحديث حول اعتزالها هي صورة قديمة منذ 5 سنوات عندما كانت تؤدي مناسك العمرة مع ابنتها.

وتحيي النجمة ديانا حداد حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، غداً الخميس، حيث قررت ديانا أن يكون لقاؤها الأول بجمهور مهرجان الموسيقى مميز ولا ينسى، وتجهز لهم مفاجأة كبيرة، وقالت في تصريحات صحفية: "متحمسة جدا للقاء هذا الجمهور الرائع وقد جهزت لهم مفاجأة قوية أتمنى ان تنال إعجابهم".

وطرحت ديانا حداد آخر أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسم "ديانا حداد 2022"، وتقول كلماتها: "من جمالو مالو قلبي ايه جرالو هوا بس غالي دلي شاغل بالى نوره كفايه يا شمس غيبى.. متجمعين سوا سهرانين عالم راقيه وناس حلوين والكل بيشاور علينا أحلى كبل أحنا الاثنين عايزين نرقص حبيبي .. حبيبي .. حبيبي".

يذكر أن ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن اختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون فى التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.