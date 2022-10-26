شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح "ليه بيدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم أحمد سعد، اليوم الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى" المقرر طرحه الشهر المقبل، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

ومن المقرر أن يحيى النجم أحمد سعد، حفلاً غنائيًا فى أبوظبى، يوم 19 الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

واستطاع النجم أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد تحقيق الكليب أكثر من 40 مليون مشاهدة إجمالية، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر.