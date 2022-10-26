شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شرارة لـ"الحياة": الكمان هي قائدة الأوركسترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العازف الكبير حسن شرارة، أن الكمان هي قائدة الأوركسترا وأهم آلة في الفرقة، كاشفًا أنه سيقدم اليوم مع الفرقة عمل خاص لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية وهو "الكونشرتو".

أضاف خلال حواره مع الإعلامية آية الغرياني على قناة "الحياة"، أن الكونشرتو يتكون من ثلاث حركات، الأولى تتكون من "خدني معاك إذا كنت مسافر خدني معاك" وهو لحن صعيدي، كما يوجد لحن فلاحي وهو "حسن يا خولي الجنينة"، كاشفًا أن والده عطية شرارة دمج اللحنين الصعيدي والفلاحي معًا لينتج تلاحم بين الشمال والجنوب.

تابع أن بعدها تأتي الحركة الثانية وهي حزينة جدًا وتعبر عن الموت رغم أن أصل الأغنية شيء متفائل، أما الحركة الثالثة فهي لحن موروث شعبي لم يسمعه أحد من قبل وهو "يا عزيزة حبك خلاني مجنون وعصبي وشراني".

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وتصدرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه "الحياة" للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.