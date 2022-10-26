شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد طارق الشناوى: دافعت عن درة والفنانين العرب فى 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الناقد الكبير طارق الشناوى التصريحات المنسوبة على لسانه بمهاجمة الفنانة التونسية درة كممثلة، مؤكدا أنه تم استغلال اسمه فى تلك التصريحات للترويج لها.

وبسؤاله عن رأيه فى درة كممثلة بعيدا عما تم تداوله قال فى تصريح لـ"الخليج 365": أنا لا أخشى أن أقول رأى فى ممثل أبدا والشواهد كثيرة، لكن أى كلام عن درة الآن ليس له معنى، وسيفهم على أنه نفى للتصريحات المنسوبة إلى".

وطالب الشناوى بأن يكون أي تصريح منسوب لشخصية شهيرة مرفقا بالصوت والصورة ، للتفريق بين الحقيقة والإشاعة".

وأضاف الشناوى: فى عام 2008 كان فيه محاولة لمنع تواجد الفنانين العرب فى الأعمال المصرية، وكانت درة أحدث وجه عربى فى هذا الوقت، ودافعت عنها بضرارة وقلت إن هذا القرار سيموت بالسكتة".

وأكد الناقد طارق الشناوى أن أكثر ما يهمه فى الفنان "الموهبة" مشيدا بما شاهده حتى الان من مسلسل "المتهمة" بطولة درة قائلا: شاهدت حلقة واحدة فقط وكانت جيدة والمخرج كويس والعمل يشد، ولازم أشوف العمل كله عشان أحكم".