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رامى عياش لـ تليفزيون الخليج 365: تعلمت من الرحبانية ووديع الصافي

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القاهرة - سامية سيد -  حل النجم اللبناني رامى عياش ضيفا على برنامج" ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون" ”الخليج 365”  ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله  ،وفى لقائه كشف انه لا يهتم بالسويشيال ميديا لانها تهدر الوقت وانه لايبغى السير وراء سراب قد يختفى في لحظة بانقطاع  النت  كما صرح بأنه يحب الاكل  لذلك اتجه لفتح بيزنس المطاعم في لبنان 

 

 

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رامى عياش 

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 رامى عياش وادارة اعماله عبد العظيم خلاف وعلى عبد الفتاح 

 

 كما تحدث رامى عياش في الحلقة عن عائلتة وابنائه وميولهم الفنية ورأيه في اتجاهم الى عالم الفن وتابع عياش قائلا انه لا يحب ان يسمع سوى أغانى وديع الصافى والرحبانية الذى تعلم منهم أصول الموسيقى والغناء

وطرح عياش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على اليوتيوب، والذى يتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهي من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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