" أكبر سمكة تم صيدها".. ناهد السباعي تنشر صورا جديدة وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعيها صورا لخروجها في رحلة صيد، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة ناهد السباعي قائلة: "أكبر سمكة تم صيدها في حياتي، كان يوما رائعا، أنا متواضع وممتن"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "كيوت"، وعلق آخر: "بموت فيكي".

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، إخراج يسري نصر الله.

بينما كان آخر أعمالها السينمائية، فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي.