"بعد عامل النظافة".. العوضي يبحث عن أحد الأشخاص يستغيث للعلاج ويطلب توفير فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو "تيك توك" لشخص يدعى "مصطفى" يستغيث من أجل توفير فرصة عمل وعلاج، وطلب من متابعيه مساعدته في الوصول إليه.

وكتب العوضي: "دموعك غالية، أنا معنديش حساب تيك توك فمعرفش أوصلك، فحد يوصلني بالراجل ده، دموع الرجال غالية".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك صورة جمعته بعامل النظافة الذي مُنع من الجلوس وتناول الطعام داخل صالة فرع كشري "التحرير"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الفنان أحمد العوضي على الصورة: "أخويا الجدع".

وكان "العوضي" وجه رسالة عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" لعامل النظافة، وكتب:"متزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك هاجي آخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض".

جاء ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.