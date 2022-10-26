محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب يوضح حقيقة سفرها خارج مصر للعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفى ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخبار المتداولة حول سفر الفنانة شيرين عبدالوهاب للعلاج خارج مصر.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هام جدًا، الفنانة شيرين لم تغادر مصر للعلاج، ومازالت داخل مصر وبصحة جيدة، وكل ما يتم تناول من أخبار غير صحيح أرجو تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع لنا مسبقا قبل نشر أي خبر يتعلق بالفنانة شيرين عبد الوهاب".

المستشار ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، قال أمس في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، تعليقا على ما نُشر على صفحة رجل الأعمال فرج عامر بموقع "فيسبوك":" كلام الحاج فرج، مش مظبوط، وهي حاليا في مصر، وحالتها الصحية جيدة، وفي تحسن دائم".

فرج عامر نشر صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكتب: "شيرين سافرت إلى ألمانيا برعاية الدولة للعلاج".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ “الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدرت الأسبوع الماضي، قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، عقب الجدل الذي أثاره نقلها إلى إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات والدتها وشقيقها محمد عبد الوهاب.