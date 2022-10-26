أطباء نشروا صور لفنانين أجروا عمليات تجميل.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يلجأ عدد من نجوم الفن لإجراء عمليات تجميل، خاصة وأن التقنيات الحديثة في مجال التجميل أصبحت منتشرة وآمنة بشكل كبير.

وقام عدد من أطباء التجميل، بنشر صور للنجوم قبل وبعد عمليات التجميل، من أبرزهم:

أحمد سعد

قام أحد الأطباء بنشر صورة للفنان أحمد سعد بعدما أجرى عملية "نحت" للوجه عام 2020، كما قام بإجراء عمليات حقن بوتوكس وفيلر في وجهه.

ميادة الحناوي

الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، أجرت عملية تجميل في وجهها بعدما فقدت وزنها فأثر هذا على ملامحها، وقام الطبيب اللبناني الشهير نادر صعب بنشر صورها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وبعد دقائق من نشر "صعب" صور ميادة قام بحذف الصور، وكتبت المواقع آنذاك أن الأمر أغضب ميادة خاصة مع انتشار الصور، وقامت بعدها بنفي أن تكون قامت بعمل جراحة تجميلية.

سارة الشامي

قامت طبيبة تجميل شهيرة بنشر صورة للفنانة سارة الشامي تعلن من خلالها إجراء عملية تجميل بالأنف، وهو تجميل غير جراحي كنتور مع رفع مقدمة الأنف.

شادي شامل

نشر أحد الأطباء صورة للفنان شادي شامل الذي قام بعمل عملية لإصلاح إعوجاج بالحاجز الأنفي مع توسيع مجرى التنفس ونحت الأنف بدون جراحة.