سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها "يامي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرحت الفنانة سميرة سعيد أحدث أغانيها بعنوان "يامي" عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "يامي" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، من كلماتها: "ياما قالولي لمي، يا رافع لي ضغط دمي، فيه زيك مرمي، بس أعمل إيه".

"يامي" تعد ثامن أغاني ألبوم الفنانة سميرة سعيد "إنسان آلي"، إذ طرحت من قبل "كرباج"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الكبير طارق مدكور، و"الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب.

كما طرحت أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، و "متاهة" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، و "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.