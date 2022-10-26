منة شلبي تشارك في بطولة مسلسل "علاج طبيعي" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد السيناريست محمد هشام عبية، أن الفنانة منة شلبي تشارك في بطولة مسلسل "علاج طبيعي" الذي سيعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال "عبية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "المسلسل درامي اجتماعي نفسي، ويتكون من 15 حلقة نعمل على الانتهاء من كتابتها في الفترة الحالية".

يذكر أن الفنانة منة شلبي شاركت في بطولة مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عادل كرم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.