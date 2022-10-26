شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة لـ محمد فاضل وفردوس عبد الحميد عن "الضاحك الباكى": شرفتونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة شهيرة، بالمخرج محمد فاضل و النجمة فردوس عبد الحميد، وبمسلسلهما الجديد "الضاحك الباكى"، من بطولة عمرو عبد الجليل.

وكتبت شهيرة عبر حسابها بموقع فيس بوك:"عايزه أقول ياصباح الفل علي الدراما المصرية ويا أهلا وسهلا برجوع ملك الدراما المحترمة الهادفة الأستاذ محمد فاضل العبقري الذي يملك كل الوعي والثقافة والرؤية المجتمعية لكل ما قدم لأكثر من اربعين عاما مجرد رجوعك للدراما فهو شرف للمنظومة الفنية أما العظيمة فردوس عبد الحميد فقد أستمتعنا بفنها الراقي من قريب".

وتابعت:" ومازلنا ما أجملكما في حياتنا الفنية لا تلتفتوا إلي أو تنمرات أو مضايقات فهذا سلو السيوشيال ميديا الآن لا أحترام ولا تقدير لأحد للأسف وأي حد عنده ملحوظه ما فمن حقه ولكن يحصل أيه لو بأدب وكياسة طبعا بطلب المستحيل ولكن لا يهم لكن أرجع وأقول نورتونا وشرفتونا فاضل وفردوس".



شهيرة عبر فيس بوك

ومسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، ويعرض على قناة cbc من السبت إلى الاربعاء فى تمام الساعة 8 مساء ومن بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، مصطفى شوقي دور سيد درويش، فردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى، هاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.